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11 сен 2023

Представлен пикап Sollers ST6

Представлен пикап Sollers ST6
Автор фото: фирма-производитель

Российский завод Sollers представил предсерийный экземпляр пикапа ST6 на выставке “Улица Дальнего Востока”. Сборку автомобилей наладят на бывшем заводе Sollers-Mazda

Напомним, что донором пикапа ST6 стала китайская модель JAC T6, которая официально представлена на российском рынке и оценивается от 2 900 000 рублей. Вероятно, за отечественный автомобиль попросят слегка поменьше. Отметим, что ST6 отличается от своего китайского оригинала иной решеткой радиатора и шильдиками. 

ST6 будет предложен с бензиновым или дизельным 2-литровым мотором на выбор.

Китайские аналоги данных агрегатов на JAC T6 имеют мощность в 177 л.с. и 136 л.с. соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика”. Привод - подключаемый полный. Позже автомобиль получит дизельный турбомотор мощностью 130 л.с. и 288 Нм.
 

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