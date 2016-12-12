Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что японская группа компаний Toyota Group в ноябре текущего года продемонстрировала положительную динамику на российском рынке.

Так, по данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце Toyota Group сумела реализовать на российском рынке 10 095 автомобилей, что на 9,4% превышает результаты ноября 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев в России было продано 105 759 японских автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 0,7%. За отчетный период доля Toyota Group на российском рынке выросла на 0,6 процентных пункта и составила 7,6%.

В структуре российских продаж японской группы компаний большая доля (80%) приходится на автомобили основного бренда Toyota. За месяц официальные дилеры компании в России передали в руки своих клиентов 8 081 автомобиль, улучшив свой прошлогодний результат на 6,7%. В период с января по ноябрь включительно объемы реализации автомобилей этого бренда составили 84 151 экземпляр – на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Оставшиеся 20% продаж приходятся на автомобили премиального суббренда Lexus. В количественном выражении объем продаж японских автомобилей премиум-класса составил 2 014 экземпляров, прирост в годовом отношении составил 21,8%. С начала года россияне приобрели 21 608 автомобилей этой марки, что на 19,8% больше, чем год назад.