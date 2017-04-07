На автосалоне в Шанхае премиальный бренд Qoros представит концепт спортивного купе Super EV

Как и следует из названия это электромобиль. Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды, а запас хода на одной зарядке может достигать 500 километров.

В конструкции Super EV широко применен карбон, концепт имеет необычную конструкцию дверей, у него отсутствуют центральные стойки. Но самое интересное, что Qoros создавал концепт совместно со шведским производителем суперкаров Koenigsegg.

О сотрудничестве этих двух компаний стало известно в прошлом году, когда Qoros и Koenigsegg представили революционный двигатель без распредвалов и дроссельной заслонки. В нем традиционный распредвал, дроссельная заслонка и навесное оборудование заменены актуаторами с пневмоприводом, гидравлическим запором и электронным управлением. Новая технология позволяет точно контролировать положение каждого из клапанов, он экономичнее на 13-30% и легче на 20% своих аналогов с традиционным распредвалом.

Ранее Qoros планировал выйти на европейский рынок с хэтчбеками, седанами и кроссоверами. Однако, пока модели компании представлены лишь на внутреннем рынке Китая.