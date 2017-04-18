Автомобильный портал Motorpage
18 апр 2017

Qoros и Koenigsegg представили концепт суперкара K EV

Qoros и Koenigsegg представили концепт суперкара K EV
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае дебютировал концепт Qoros K EV, который китайско-израильское СП разработало вместе со своим новым партнером, шведским производителем суперкаров Koenigsegg

Как и предполагалось, концепт позаимствовал трансмиссию у суперкара Koenigsegg Regera.

Суммарная мощность двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов здесь равна 1306 л.с., что почти на 200 л.с. меньше, чем у Regera. До «сотни» концепт разгоняется даже быстрее Regera: 2,6 секунды против 2,8 секунды. Связано это с тем, что в конструкции K EV широко применено углеволокно. Максимальная скорость равна 264 км/ч (против 400 км/ч у Regera). По утверждению представителей компаний максимальный запас хода при полностью заряженных батареях и полном баке у суперкара составляет 800 километров.

У Qoros K EV крайне необычные двери: с левой стороны всего одна дверь, которая поднимается вверх, а с правой передняя открывается традиционном образом, а задняя сдвигается назад как на минивэнах.

В салоне в глаза бросается центральная консоль, которая практически по всей площади представляет собой тач-скрин. У суперкара полностью цифровая приборная панель, на передней панели разместился узкий широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы.

В Qoros не скрывают, что серийного будущего у K EV нет, но обещают использовать некоторые технические решения на своей будущей новой модели, которую покажут в 2019 году. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Qoros

Комментарии к новости

Последние новости

...

Apple получила разрешение на тесты автономных автомобилей

18 апреля 2017
Borgward BXi7 concept 2017

Borgward электролизовал свой кроссовер

18 апреля 2017
Chery Tiggo Coupe concept 2017

Chery представила концепт купе-кроссовера

18 апреля 2017
Toyota FT-4X 2017 concept

Toyota FT-4X может стать серийной

18 апреля 2017
Roewe Vision-E concept 2017

Roewe показала предвестника нового кроссовера

18 апреля 2017
Iconiq 7 concept 2017

Китайцы показали конкурента Mercedes-Benz V-класса

18 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 в круиз!
Тест драйв
14 апреля 2017

Infiniti QX60
"В круиз!"
Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина
Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"

Написано новостей:

1 8 6 6 3