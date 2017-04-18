На автосалоне в Шанхае дебютировал концепт Qoros K EV, который китайско-израильское СП разработало вместе со своим новым партнером, шведским производителем суперкаров Koenigsegg

Как и предполагалось, концепт позаимствовал трансмиссию у суперкара Koenigsegg Regera.

Суммарная мощность двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов здесь равна 1306 л.с., что почти на 200 л.с. меньше, чем у Regera. До «сотни» концепт разгоняется даже быстрее Regera: 2,6 секунды против 2,8 секунды. Связано это с тем, что в конструкции K EV широко применено углеволокно. Максимальная скорость равна 264 км/ч (против 400 км/ч у Regera). По утверждению представителей компаний максимальный запас хода при полностью заряженных батареях и полном баке у суперкара составляет 800 километров.

У Qoros K EV крайне необычные двери: с левой стороны всего одна дверь, которая поднимается вверх, а с правой передняя открывается традиционном образом, а задняя сдвигается назад как на минивэнах.

В салоне в глаза бросается центральная консоль, которая практически по всей площади представляет собой тач-скрин. У суперкара полностью цифровая приборная панель, на передней панели разместился узкий широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы.

В Qoros не скрывают, что серийного будущего у K EV нет, но обещают использовать некоторые технические решения на своей будущей новой модели, которую покажут в 2019 году.