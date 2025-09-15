Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2025

Расчет утильсбора снова может поменяться. Теперь на его стоимость будет влиять и мощность мотора

С 1 ноября 2025 года в России может вступить в силу новая система расчета утилизационного сбора, которая будет зависеть и от мощности двигателя автомобиля. Минпромторг уже подготовил проект постановления

На данный момент утильсбор считается по объему двигателя и году выпуска автомобиля, но эта методика перестала отражать реальную картину. Некоторые модели с турбомоторами небольшого объема и гибридными силовыми установками обладают достаточно высокой мощностью, и в итоге бюджетный седан и премиальный кроссовер могут иметь одинаковый утильсбор.

Для физических лиц сохранится льгота на машины мощностью до 160 л.с. (3,4 тыс. рублей за новые автомобили и 5,2 тыс. за машины старше трех лет). Кроме того, изменения не затронут тех, кто уже оплатил утильсбор по старым правилам.

При написании новости использовалась информация:
Interfax

Комментарии к новости

