Раскрыты характеристики Exeed LX для России

Представительство китайской марки Chery озвучило характеристики российской версии кроссовера премиального подразделения Exeed – модели LX. Дебют новинки состоится в марте этого года

По габаритам новинка схожа с Toyota Rav4 и Kia Sportage – длина китайского кроссовера не превышает 4.6 метров (4533 миллиметра). Заявлен серьезный дорожный просвет в 185 миллиметров. Что касается двигателей, то на российском рынке будет доступен только один – полуторалитровый 147-сильный турбо-мотор, который будет работать в паре с вариатором. Что касается динамических характеристик, то до сотни автомобиль способен разогнаться за десять с половиной секунд. Максимальная скорость по паспорту составляет 185 километров в час.

Интересно, но в Китае LX может быть оснащен альтернативным турбо-мотором 1.6 мощностью 197 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены и детали комплектаций будущей новинки марка Exeed обещает обнародовать ближе к старту продаж.