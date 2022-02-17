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17 фев 2022

Раскрыты характеристики Exeed LX для России

Раскрыты характеристики Exeed LX для России

Представительство китайской марки Chery озвучило характеристики российской версии кроссовера премиального подразделения Exeed – модели LX. Дебют новинки состоится в марте этого года

По габаритам новинка схожа с Toyota Rav4 и Kia Sportage – длина китайского кроссовера  не превышает 4.6 метров (4533 миллиметра). Заявлен  серьезный дорожный просвет в 185 миллиметров. Что касается двигателей, то на российском рынке будет доступен  только один – полуторалитровый  147-сильный турбо-мотор, который будет работать в паре с вариатором. Что касается динамических характеристик, то до сотни автомобиль способен разогнаться за  десять с половиной секунд. Максимальная скорость по паспорту составляет 185 километров в час.

Интересно, но в Китае LX может быть оснащен альтернативным турбо-мотором 1.6 мощностью 197 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены и детали комплектаций будущей новинки марка Exeed обещает обнародовать ближе к старту продаж.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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