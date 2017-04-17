Концерн SAIC, выкупивший британскую марку MG, показал первые фотографии электрического концептуального купе MG E-Motion

Дизайн купе выполнен в нетипичном для последних, вернее последней, модели марки, которой является кроссовер MG GS. У большого четырехместного купе хромированная решетка радиатора, узкие овальные фары с U-образными дневными ходовыми огнями, подъемные двери в стиле «крылья бабочки»… Сзади у элегантного купе развитой диффузор в который зачем-то вписали вертикальную выхлопную трубу (ну какой может быть выхлоп у электромобиля?).

Подробностей об электрической силовой установке пока нет. Известно лишь, что с ней купе разгоняется до 100 км/ч всего за 4 секунды, а запаса хода от одной зарядки хватает на расстояние до 500 километров.

Хорошей новостью для поклонников британской марки может стать тот факт, что руководство SAIC всерьез рассматривает возможность серийного производства этого купе, которое могло бы стать флагманской моделью и возродить былые традиции MG. Окончательное решение будет принято после реакции публики на автосалоне в Шанхае. В случае, если оно будет положительным, серийный вариант MG E-Motion появится в 2019 году.