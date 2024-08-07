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7 авг 2024

Редкий немецкий спорткар Isdera Imperator 1991 года выпуска оценили в миллион долларов

Редкий немецкий спорткар Isdera Imperator 1991 года выпуска оценили в миллион долларов

Канадский аукционный дом RM Sotheby's в этом месяце выставит на торги очень редкий немецкий спорткар Isdera Imperator 108i. Всего было выпущено 30 таких автомобилей в период с 1984 по 1993 гг. Экземпляр 1991 года оценивается от 800 000 до 1 000 000 долларов

Isdera Imperator - это творение Эберхарда Шульца, который до основания собственной марки Isdera в 1982 году, несколько лет проработал в Porsche. Для создания собственного спорткара Imperator, Эберхард Шульц получил поддержку со стороны Mercedes-Benz. С 1984 по 1993 гг было произведено всего 30 экземпляров, каждый из которых оснащался двигателем V8 от Mercedes-Benz объемами от 5,6 до 6,0 л.

Экземпляр Imperator 108i, выставленный на торги, был изначально заказан клиентом из Японии. В 2016 году “Император” вернулся в Европу, где прошел курс реставрации от MePoPres F. Автомобиль окрашен в серебристый цвет, а салон выполнен из черной кожи. 300-сильный V8 работает в паре с механической коробкой передач ZF, которая передает тягу на задние колеса. По опубликованным данным, Imperator преодолел всего 1912 км.

При написании новости использовалась информация:
rmsothebys

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