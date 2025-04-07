Хорватская компания Rimac рассматривает возможность выкупа 45-процентной доли Porsche в совместном предприятии Bugatti Rimac. В случае успешной сделки, Rimac получит полный контроль над французским брендом

СП Bugatti Rimac было создано в 2021 году. Rimac Group принадлежит 55%, а Porsche — оставшиеся 45%. По информации источников, близких к переговорам, хорваты уже сделали предварительное предложение о выкупе. Сумма не раскрывается, однако ранее компания оценивалась более, чем в 1 миллиард евро. Ожидается, что Rimac может привлечь сторонних инвесторов для реализации сделки.

Если сделка состоится, Rimac получит полную свободу в формировании стратегии развития Bugatti. Уже сейчас компания активно участвует в разработке гибридного гиперкара Tourbillon, а в случае ухода Porsche, может полностью переформатировать бренд. В частности, не исключается полный переход Bugatti на электромобили с использованием технологий Rimac — в том числе аккумуляторов и силовых установок от гиперкара Nevera.

Примечательно, что ранее именно Porsche пыталась увеличить свою долю и выкупить Rimac из проекта, однако теперь сама столкнулась со снижением спроса на электромобили, падением продаж в Китае и логистическими проблемами.

