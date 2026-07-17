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17 июл 2026

РОАД заявил о рекордном росте доли государственных сборов в цене новых автомобилей

РОАД заявил о рекордном росте доли государственных сборов в цене новых автомобилей
Автор фото: magnific.com/ru

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), если в 2012 году этот показатель составлял 28%, то в 2026 году он достиг уже 44%

Об этом сообщил глава ассоциации Алексей Подщеколдин. По его словам, увеличение налоговой и сборной нагрузки стало одним из факторов роста средней стоимости новых машин. Если в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей, то в 2026 году этот показатель вырос до 3,3 млн рублей.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость автомобилей, эксперт назвал волатильность курса российской валюты. По его оценке, колебания рубля в диапазоне от 70 до 100 рублей за доллар создают для участников рынка дополнительную неопределенность. В качестве примера Подщеколдин привел Индию, где курс национальной валюты остается более стабильным и не наблюдается резкий рост цены на автомобили.

При этом глава РОАД отметил, что дилерские центры не заинтересованы в дальнейшем росте цен. По его словам, большинство компаний сегодня работает с минимальной или даже отрицательной маржой, а случаи спекулятивного ценообразования являются скорее исключением.
 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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