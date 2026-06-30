Россия может временно вернуть бензин класса Евро-2 для борьбы с дефицитом топлива

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить производство и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Согласно проекту постановления, новые правила могут действовать до июля 2027 года

Документ также предусматривает возможность импорта бензина с аналогичными характеристиками без обязательного соответствия техническим регламентам ЕАЭС. При этом содержание метанола в бензине предлагается ограничить уровнем 3%.

Необходимость смягчения требований связана с напряженной ситуацией на внутреннем топливном рынке. С конца мая в ряде регионов России наблюдаются перебои с поставками бензина и дизельного топлива, сопровождающиеся ростом цен и введением ограничений на отпуск топлива на некоторых АЗС.

Еще осенью 2025 года власти уже разрешили отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо стандарта Евро-3 для внутреннего рынка. Теперь обсуждается дальнейшее снижение требований вплоть до Евро 2.

Главное отличие такого топлива заключается в более мягких экологических нормативах. Если бензин Евро-5 допускает содержание серы не более 10 мг на 1 кг, то для Евро-2 этот показатель достигает 500 мг на 1 кг. Кроме того, допускается более высокое содержание бензола, а для дизельного топлива снижается минимальное цетановое число. Стоит отметить, что продажа бензина Евро-2 в России была запрещена еще в 2013 году.

По мнению специалистов, переход на менее строгие стандарты позволит значительно увеличить объемы производства. Использование нафты без глубокой переработки даст возможность задействовать мощности предприятий, которые не способны выпускать топливо более высокого экологического класса. По оценкам экспертов, это может обеспечить дополнительные сотни тысяч тонн бензина ежемесячно, а также расширить возможности для импорта более дешевого топлива.

Однако, с другой стороны, специалисты предупреждают, что использование бензина Евро-2 может негативно сказаться на современных автомобилях, рассчитанных на топливо стандарта Евро-5. При этом в отдельных регионах страны значительная часть автопарка по-прежнему эксплуатирует автомобили, адаптированные к менее качественному топливу.