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12 авг 2021

Россияне не получат субсидий на покупку электромобилей

Россияне не получат субсидий на покупку электромобилей

В федеральном проекте «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», прописанном до 2024 года, не предусмотрена госпомощь гражданам, решившим «пересесть» на экологичный транспорт.  Но куда же будут направлены средства?

Все деньги пойдут на развитие отрасли.  Говоря простым языком, финансирование направят на строительство заправочных и зарядных станций, на испытательную базу для создания электромобилей и на освоение производства комплектующих для электрических и водородных транспортных средств. Если же вам интересен объем финансирования, то в распоряжении СМИ есть и цифры – до 2024 года на развитие будет направлено более 120 миллиардов рублей.

Впрочем,  льготы на покупку у россиян все же могут появиться. После 2024 года правительство планирует получить в федеральный бюджет около пятнадцати миллиардов рублей за счет повышения утильсбора и возврата пошлин на ввоз электрокаров. Собственно эти деньги и могут направить на субсидии.

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