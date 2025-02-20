Российская марка XCITE сократит выпуск автомобилей в этому году в более, чем два раза

«Автозавод Санкт-Петербург» объявил о значительном снижении объемов выпуска автомобилей XCITE. В 2025 году предприятие планирует собрать всего 6,5 тыс. машин, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году

Ранее завод рассчитывал произвести 25 тыс. автомобилей, однако итоговый выпуск составил лишь 16,5 тыс. Продажи также оказались ниже ожиданий — по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году реализовано 5 511 автомобилей XCITE, из которых 96% пришлось на модель кроссовера X-Cross 7. Согласно опубликованной информации, склады автозавода полностью заполнены, а в Санкт-Петербурге продажи ведут 13 дилерских центров, реализуя 30–40 машин в месяц.

Несмотря на сокращение производства, предприятие готовится к выпуску новой модели. В конце 2023 года завод зарегистрировал новую эмблему в виде разведенного моста, а в 2026 году планирует запустить производство новых автомобилей после завершения второй фазы модернизации.