Российские власти продлили запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Правительство России приняло решение продлить ограничения на экспорт отдельных видов топлива для стабилизации внутреннего рынка. Новый временный запрет на вывоз бензина будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года

Ранее действующий запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для производителей завершался 31 июля, однако власти приняли решение продлить меры для обеспечения достаточного предложения нефтепродуктов внутри страны.

Согласно утвержденному постановлению, с 1 сентября 2026 года ограничения перестанут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые экспортируются непосредственно производителями. Кроме того, поставки будут разрешены в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам при наличии соответствующих решений правительства.

Одновременно власти приняли дополнительные меры для обеспечения топливом ключевых отраслей экономики. До 1 ноября будет действовать специальный временный порядок поставок моторного топлива для сельхозпроизводителей. Он предусматривает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными властями и нефтяными компаниями для гарантированного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса бензином и дизельным топливом в период сезонных работ.

Еще одно постановление касается государственных и муниципальных организаций. До конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при закупках моторного топлива. Это позволит проводить закупочные процедуры по стандартным правилам федерального закона о государственных закупках и снизить риск срыва поставок на фоне изменения биржевых цен.