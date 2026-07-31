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31 июл 2026

Российские власти продлили запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Российские власти продлили запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
Автор фото: magnific.com/ru

Правительство России приняло решение продлить ограничения на экспорт отдельных видов топлива для стабилизации внутреннего рынка. Новый временный запрет на вывоз бензина будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года

Ранее действующий запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для производителей завершался 31 июля, однако власти приняли решение продлить меры для обеспечения достаточного предложения нефтепродуктов внутри страны.

Согласно утвержденному постановлению, с 1 сентября 2026 года ограничения перестанут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые экспортируются непосредственно производителями. Кроме того, поставки будут разрешены в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам при наличии соответствующих решений правительства.

Одновременно власти приняли дополнительные меры для обеспечения топливом ключевых отраслей экономики. До 1 ноября будет действовать специальный временный порядок поставок моторного топлива для сельхозпроизводителей. Он предусматривает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными властями и нефтяными компаниями для гарантированного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса бензином и дизельным топливом в период сезонных работ.

Еще одно постановление касается государственных и муниципальных организаций. До конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при закупках моторного топлива. Это позволит проводить закупочные процедуры по стандартным правилам федерального закона о государственных закупках и снизить риск срыва поставок на фоне изменения биржевых цен.

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