Автомобильный портал Motorpage
6 июн 2022

Российский Exeed TXL получит более мощный двигатель

Российский Exeed TXL получит более мощный двигатель

Марка Exeed готовит к выходу на российский рынок кроссовер TXL с новым и более мощным двигателем. Правда, нашим автомобилистам этот мотор уже хорошо знаком

Речь идет о двухлитровом турбированном агрегате, который развивает 197 лошадиных сил. Ровно этот же двигатель устанавливается под капот Chery Tiggo 8 Pro Max. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка с многодисковым «мокрым» сцеплением. Cоответственно на Exeed TXL будет действовать ровно та же связка.

Пусть по мощности двухлитровый агрегат не сильно выигрывает у мотора 1.6Т(всего одиннадцать лошадиных сил), зато по крутящему моменту он может дать ему серьезную фору - 375 Нм (у двухлитрового) против 275 Нм (у 1.6). Важный нюанс, новый двухлитровый агрегат необходимо заправлять топливом не ниже АИ-95, хотя мотор 1.6Т допускалось эксплуатировать и  на АИ-92.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Операторы каршеринга отказываются от премиальных автомобилей

06 июня 2022

Половина дилерских центров в России может закрыться

06 июня 2022
Mazda 6 (2018)

В России отзывают 20 тысяч автомобилей Mazda

06 июня 2022

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

03 июня 2022

Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах

03 июня 2022
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler провалил краш-тесты

03 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 5 8