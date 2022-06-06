Марка Exeed готовит к выходу на российский рынок кроссовер TXL с новым и более мощным двигателем. Правда, нашим автомобилистам этот мотор уже хорошо знаком

Речь идет о двухлитровом турбированном агрегате, который развивает 197 лошадиных сил. Ровно этот же двигатель устанавливается под капот Chery Tiggo 8 Pro Max. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка с многодисковым «мокрым» сцеплением. Cоответственно на Exeed TXL будет действовать ровно та же связка.

Пусть по мощности двухлитровый агрегат не сильно выигрывает у мотора 1.6Т(всего одиннадцать лошадиных сил), зато по крутящему моменту он может дать ему серьезную фору - 375 Нм (у двухлитрового) против 275 Нм (у 1.6). Важный нюанс, новый двухлитровый агрегат необходимо заправлять топливом не ниже АИ-95, хотя мотор 1.6Т допускалось эксплуатировать и на АИ-92.