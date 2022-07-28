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28 июл 2022

Россиский Exeed LX получит новую версию

Россиский Exeed LX получит новую версию
Автор фото: фирма-производитель

Младший вседорожник китайского премиального бренда LX оснащается в России сейчас только полуторалитровым турбомотором на 147 лошадиных сил, но скоро моторная гамма будет расширена

Как сообщает портал «Китайские автомобили», совсем скоро к нам начнут поставлять старшую модификацию с полным приводом и 186-сильным турбо-мотором 1.6 литра. Такая же силовая установка находится под капотом флагманской модели TLX.

Стоимость новой вариации, как и точные сроки ее появления не раскрываются. Любопытно, но на китайском рынке у LX есть и еще более мощные конфигурации кроссовера например, с двухсотсильным двухлитровым мотором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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