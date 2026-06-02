С 1 июля в России начнет действовать новый ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей

В России утвержден новый государственный стандарт, который определяет порядок проверки устойчивости транспортных средств. Соответствующий ГОСТ принят Росстандартом и вступит в силу уже с 1 июля текущего года

Документ устанавливает единые методы испытаний для легковых автомобилей, грузовиков и прицепов. Основная задача нового стандарта заключается в оценке устойчивости и поведения транспортных средств в различных дорожных ситуациях. Одним из ключевых испытаний станет тест на стабилизацию. Во время проверки автомобиль разгоняют до определенной скорости, после чего водитель выполняет плавный поворот рулевого колеса. Затем руль отпускают и специалисты оценивают, насколько эффективно машина возвращается к прямолинейному направлению движения.

Согласно требованиям ГОСТа, после освобождения рулевого колеса угол его поворота не должен увеличиваться. При этом управляемые колеса и сам руль должны самостоятельно стремиться вернуться в нейтральное положение.

Кроме теста на стабилизацию новый стандарт предусматривает проведение испытаний на рывок рулевого колеса, а также проверку реакции автомобиля на заброс угловой скорости (превышение угловой скорости автомобиля над установившимся ее значением, возникающим при переходе от прямолинейного движения к движению по окружности). Эти процедуры позволяют оценить устойчивость транспортного средства при резких маневрах и нештатных ситуациях на дороге.

