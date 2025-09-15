Shell представила технологию, которая может сократить время зарядки электромобилей до 10 минут

Компания Shell показала собственную термоуправляющую жидкость, которая способна значительно ускорить процесс зарядки аккумуляторов на электрокарах

Технология была создана совместно с инженерной фирмой RML Group. Фактически она представляет собой специальную жидкость, которая во время зарядки электромобиля заполняет все зазоры внутри батарейного блока. Она может как нагревать, так и охлаждать процесс зарядки в зависимости от внешних условий. Например, если на улице мороз, жидкость помогает подогревать батарею, чтобы она лучше принимала и отдавала заряд, или,наоборот, в жаркую погоду помогает охладить ее, чтобы снизить риски перегрева.

Сообщается, что на тестах термоуправляющей жидкости 34-киловаттная батарея смогла зарядиться с 10 до 80% менее чем за 10 минут. В реальных условиях это может означать прирост до 24 км запаса хода за каждую минуту зарядки (хотя подобной эффективности пока не добился ни один серийный электромобиль).

На данный момент технология существует только в виде демонстрационного образца и еще не тестировалась на серийных моделях. Однако учитывая, что Shell уже поставляет охлаждающие жидкости для многих производителей электромобилей, внедрение новинки может оказаться делом времени.

Стоит отметить, что в сегменте сверхбыстрой зарядки конкуренция уже серьезная. Например, китайская компания CATL представила батарею Shenxing Gen 2, способную заряжаться до 100% за 20 минут при запасе хода 800 км. К тому же срок жизни таких аккумуляторов составляет 240 000 км.