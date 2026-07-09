Sky Nomad N90 от Xiaomi получил поворотные кресла и запас хода более 1500 км

Полноразмерный кроссовер Sky Nomad N90 от Xiaomi с гибридной силовой установкой готовится к официальной премьере, а компания уже показала первые изображения модели

По дизайну новинка отличается от моделей SU7 и YU7. Автомобиль получил более «квадратный» дизайн кузова, по форме сильно напоминающий Range Rover. Также модель выделяется крестообразными светодиодными фарами, высоким дорожным просветом и лидаром на крыше, который намекает на продвинутую систему помощи водителю. По предварительной информации, длина Sky Nomad N90 составит около 5,3 м, а колесная база достигнет 3,1 м.

Главной особенностью N90 станет трансформируемый салон. Xiaomi сравнивает его с салоном минивэна и обещает максимально гибкую компоновку. Передние кресла смогут поворачиваться на 180 градусов, а сиденья второго ряда будут сдвигаться друг к другу. Кроме того, по предварительным данным, экран на передней панели также сможет перемещаться.

Силовая установка будет включать 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора, по одному на каждой оси. Привод – полный. Заявленный запас хода на электротяге – 500 км, а в гибридном режиме – 1500 км.

