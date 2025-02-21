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21 фев 2025

Sony и Honda не могут ответить, кому нужен их электрический седан Afeela 1

Sony и Honda не могут ответить, кому нужен их электрический седан Afeela 1
Автор фото: фирма-производитель

Sony и Honda официально представила электромобиль Afeela 1, но его перспективы на рынке остаются туманными. Новинка выходит в уже переполненный сегмент люксовых электрических седанов, предлагая характеристики, которые не выделяют её среди конкурентов

Afeela 1 оснащена двумя электромоторами мощностью 245 л.с. каждый, что в сумме дает 490 л.с. Запас хода — 483 км. Максимальная мощность зарядки - 150 кВт. В то время как конкуренты предлагают более мощные модели с большим запасом хода, Sony и Honda делает ставку на доступ к сети зарядок Tesla, что на самом деле станет стандартом для всех производителей уже к 2026 году.

Afeela 1 позиционируются, как технологичный автомобиль с интеграцией PlayStation и голосового помощника на базе AI. Однако ряд СМИ утверждает, что на практике система не впечатляет. Во время демо AI даже не смог правильно распознать свое собственное имя. Кроме этого, седан оснащен автопилотом 2-го уровня, но производитель обещает позже повысить его до 3-го.

Помимо скромных характеристик, у Afeela 1 есть еще одна серьезная проблема — отсутствие узнаваемого бренда и развитой дистрибьюторской сети. Первый период продаж ограничится американским рынком и только штатом Калифорния, что сильно ограничивает потенциал новинки. Кроме того, интерьер автомобиля, по словам журналистов, не дотягивает до уровня премиальных конкурентов, таких как Mercedes, BMW и Audi.
 

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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