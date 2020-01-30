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30 янв 2020

Спорткар Alpine превратили в кроссовер

Спорткар Alpine превратили в кроссовер

Фирма Alpine, принадлежащая Renault, подготовила для среднемоторного купе A110 концептуальную версию SportsX. Прототип вдохновлён классической раллийной моделью

SportsX построили на базе стандартной модификации A110 — Pure, которая весит всего 1098 килограммов. Автомобилю расширили колею и колёсные арки на 80 миллиметров, а дорожный просвет увеличили со 100 до 160 мм. Внешность дополнена двухцветной окраской кузова, а на круглых фарах крестом наклеена изолента: раньше так делали на раллийных машинах, чтобы при повреждении стекло не разбилось на осколки.

На заднеприводном A110 SportsX установлена серийная 1,8-литровая «турбочетвёрка» мощностью 252 л.с. (320 Н•м) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стандартное купе разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Журнал auto.ru

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