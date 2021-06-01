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1 июн 2021

Стала известна дата премьеры нового Genesis G90

Стала известна дата премьеры нового Genesis G90

Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — представит флагманский седан G90 следующего поколения в ноябре 2021 года.  

Нет, это не официальная информация, а домысел южнокорейского издания TheKoreanCarBlog. Впрочем, назвать данную информацию домыслом – это, мягко говоря, неправильно. Во-первых, именно это издание является основным источником инсайдов, касающихся корейских автомобилей. Во-вторых, практически всегда информация подтверждалась. В-третьих, на этот раз нам не только дали инсайд, но и показали кое-что интересное.

Под эти наименованием скрываются шпионские снимки, на которых изображен искомый седан под плотным слоем камуфляжа. Подобная фактура может говорить, как минимум, о том, что работы над новым поколением машины активно ведется! Вот вам еще порция интересных данных. Сообщается, что Genesis G90 впервые получит адаптивную пневматическую подвеску, которая будет доступна в качестве опции. В линейке двигателей сохранится нынешний 5,0-литровый двигатель V8.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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