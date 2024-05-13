Стали известны технические характеристики кроссовера Avatr 07

Марка Avatr, созданная компаниями Changan, CALT и Huawei, в скором времени выведет на рынок новую электрифицированную модель под индексом 07 (ранее кроссовер представляли как Avatr 15). В связи с этим китайский Минпромторг опубликовал технические характеристики будущей новинки

Стандартная заднеприводная версия Avatr 07 получит один электромотор мощностью 343 л.с. Полноприводная модификация оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 598 л.с. (дополнительных электромотор спереди на 256 л.с.). Обе версии получат литий-железо-фосфатные аккумуляторы CALT, но емкость и запас хода пока не раскрываются. Максимальная скорость в обоих случаях - 200 км/ч. Также покупателям предложат гибридную версию с 1,5-литровым бензиновым мотором на 156 л.с. и 314-сильным электродвигателем на задней оси. Суммарная мощность - 492 л.с. Гибриду положен аккумулятор емкостью 39 кВт*ч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 178 км.

Дизайн автомобиля рассекретили еще на тизерных изображениях в начале этого месяца. По стилю он напоминает другие модели под индексами 11 и 12, особенно благодаря С-образной светодиодной оптике. Габариты кроссовера: 4825/1980/1620 мм., колесная база - 2940 мм. В зависимости от комплектации размер колесных дисков - 20 или 21 дюйм. Салон имеет 5-местную компоновку сидений, но изображений интерьера пока нет.