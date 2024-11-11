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11 ноя 2024

Stellantis сократит более 1100 рабочих мест на заводе, где собирают Jeep Gladiator и Wrangler

Stellantis сократит более 1100 рабочих мест на заводе, где собирают Jeep Gladiator и Wrangler

Концерн Stellantis намерен сократить производство пикапов Jeep Gladiator и внедорожников Wrangler на предприятии в Толидо (США) до одной смены. Это приведет к увольнению 1139 сотрудников завода

Новый режим работы будет действовать с 5 января 2025 года. Всем работникам, которые попали под сокращение, будет выплачиваться 74% от их заработной платы в течении следующего года в качестве меры поддержки. В связи с плохими продажами моделей Gladiator и Wrangler, такая мера позволит уменьшить расходы компании.

В сентябре компания уже приостанавливала производство Grand Cherokee и Wrangler на несколько дней, назвав это “временной паузой”. Также в октябре стало известно, что Stellantis остановит работу на трех заводах в Италии. Простой продлится на протяжении текущего месяца.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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