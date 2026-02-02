Автомобильный портал Motorpage
Страховщики хотят получить доступ к дорожным камерам для борьбы с автоподставами

Автор фото: ru.freepik.com

Всероссийский союз страховщиков выступил с инициативой расширить инструменты борьбы с мошенничеством в сфере автострахования. Организация подготовила пакет законодательных изменений, который предполагает предоставление страховым компаниям оперативного доступа к данным государственных систем фото- и видеофиксации

По замыслу авторов инициативы, страховщики смогут получать записи с комплексов видеонаблюдения, таких как «Безопасный город», «Паутина» и «Поток». Это позволит более точно анализировать обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, а также отслеживать перемещения автомобилей до и после аварии. В ВСС считают, что такой подход поможет выявлять инсценированные ДТП и другие схемы страхового мошенничества.

Глава союза Евгений Уфимцев отметил, что доступ к видеоматериалам должен стать системным и быстрым, чтобы страховые компании могли использовать его в процессе урегулирования убытков. По его словам, особое внимание планируется уделять сопоставлению заявленных обстоятельств аварии с реальной траекторией движения автомобиля.

РБК

