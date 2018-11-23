ТАГАЗ Aquila начали оснащать мотором Peugeot-Citroen

Нет, мы не ошиблись, когда-то громко провалившееся российское купе прописалось во Франции, где сыскало определенную славу

Постараемся объяснить. Дело в том, что бывший владелец Таганрогского автозавода, Михаил Парамонов, несколько лет назад эмигрировал на ПМЖ во Францию. А чуть позже его сын открыл компанию MPM Motors, которая и занимается производством тех самых «Аквил», причем, довольно неплохо, так как французские журналисты, тестировавшие летом автомобиль, оставляли достаточно благоприятные отзывы.

Единственное, что вызывало большие вопросы, это был мотор. Издание Challenges.fr отмечало, что стандартный двигатель совсем не подходит европейским потребителям. Во-первых, его мощности недостаточно спорткару. Во-вторых, он отличается шумностью. В-третьих, у него высокий уровень вредных выбросов, из-за которых французский владелец такой машины вынужден будет платить каждый год большой экологический налог.

Видимо руководство MPM Motors с готовностью приняло критику, и теперь все MPM PS160 (Aquila) будут оснащаться 1,2-литровым бензиновым турбомотором от концерна PSA Peugeot-Citroen. Мощность силовой установки составляет 130 л.с., а в качестве коробки передач используется стандартная механическая «пятиступка».