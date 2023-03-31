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31 мар 2023

TANK 300 получит двигатель V6

TANK 300 получит двигатель V6

Китайская марка Tank, вероятнее всего, выпустит особо мощную версию внедорожника 300 с шестицилиндровым V-образным мотором. Пока что данные автомобили комплектуются лишь рядными «турбочетверками»

О возможной технической реализации данного проекта руководство китайской компании заговорило, едва ли не с момента запуска самой модели TANK 300. Правда, тогда же было выдвинуто одно важное условие – если поклонники марки так хотят увидеть мощный внедорожник, то пусть они оформят тысячу заявок на краудфандинге. Заявки должны быть непростыми, а депозитными – каждая на сумму в 20 тысяч юаней. Удивительно, но с момента открытия платформы прошло лишь шесть секунд, а необходимое число заявок уже набралось.

Что касается двигателя V6, то его позаимствуют у старшей модели TANK 500, а заодно и дефорсируют его с 360 до 300 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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