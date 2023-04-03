Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2023

TANK 400 попал в объективы шпионов

TANK 400 попал в объективы шпионов

В руках европейских СМИ первые снимки серийной версии внедорожника Tank 400. Интересно, что внедорожник не отличается от прототипа, который показали всему миру год назад

Производитель заявляет, что  в облике «четырёхсотки» нет заимствований от других марок. Впрочем, нам кажется, что дизайнеры вдохновлялись старыми  моделями Isuzu – вроде уникального VehiCROSS. Надо сказать, что новинка будет сравнительно компактной – в длину не превысит 4.8 метров.

Что касается силовых установок, то под капотом здесь расположится двухлитровый, 190-сильный турбомотор, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России появился ГОСТ для алкозамков

03 апреля 2023

Нейросети стали оспаривать штрафы

03 апреля 2023

В Росси снова стали продавать Kia Rio

31 марта 2023

В России создадут «Автошазам»

31 марта 2023

Бывший завод Total в России будет перезапущен

31 марта 2023

Илон Маск занялся пивоварением

31 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим» Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"

Написано новостей:

3 2 7 2 3