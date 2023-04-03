TANK 400 попал в объективы шпионов

В руках европейских СМИ первые снимки серийной версии внедорожника Tank 400. Интересно, что внедорожник не отличается от прототипа, который показали всему миру год назад

Производитель заявляет, что в облике «четырёхсотки» нет заимствований от других марок. Впрочем, нам кажется, что дизайнеры вдохновлялись старыми моделями Isuzu – вроде уникального VehiCROSS. Надо сказать, что новинка будет сравнительно компактной – в длину не превысит 4.8 метров.

Что касается силовых установок, то под капотом здесь расположится двухлитровый, 190-сильный турбомотор, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.