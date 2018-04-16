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16 апр 2018

Теперь и в Китае: показан купе-кроссовер Dongfeng ix5

Теперь и в Китае: показан купе-кроссовер Dongfeng ix5
Автор фото: фирма-производитель

Купе-кроссоверы популярны в премиальном сегменте, но в Китае свое виденье рынка, потому и обойти вниманием этот сегмент там не могли. Первой «выстрелила» компания Dongfeng показав кроссовер ix5.

Машина создана на базе серийного кроссовера Dongfeng 580. Но у новинки полностью оригинальный кузов, который слегка напоминает Mercedes-Benz GLE Coupe, а единственное, что объединяет модели — техническая начинка.

Полностью самобытен и интерьер, которому постарались придать премиальный вид. Минимум кнопок, вместо них установлены аж два тач-скрина, через которые происходит управление всеми функциями. Приборная панель тоже виртуальная на базе широкоформатного экрана.

Главной «фишкой» Dongfeng ix5 является новая мультимедийная система, разработанная совместно с IT-гигантом Baidu. Она подразумевает не только полную интеграцию со смартфонами, но и расширенное голосовое управление. Голосовой командой можно, например, открыть заднюю дверь, люк, окна, включить подогрев сидений и т.д. Впрочем, все это продублировано и в специальном приложении, которое «поставляется» вместе с автомобилем.

Купе-кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., вариатором и доступен исключительно с передним приводом. Продажи Dongfeng ix5 стартуют в конце года. Причем цена будет конкурентной: Dongfeng 580 стоит в Китае около 14 тысяч долларов, а ix5 будет примерно 25% дороже его.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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