Теперь на багги можно передвигаться с правами категории B, C и D

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который разрешает управлять самоходными машинами категории АII владельцам обычных водительских удостоверений

До настоящего момента для управления такой техникой требовалось специальное удостоверение тракториста-машиниста. После вступления новых норм в силу право сесть за руль получат обладатели водительских прав категорий B, C и D.

Однако воспользоваться упрощенным порядком смогут не все. Водитель должен иметь стаж управления транспортными средствами не менее одного года, пройти инструктаж по технике безопасности и заключить договор аренды или иной возмездный договор, предусматривающий временную передачу техники в управление. При этом, как и прежде, управлять машинами категории АII смогут только граждане, достигшие 19 лет. К этой категории относятся багги, болотоходы, вездеходы и другая самоходная техника массой не более 3,5 тонны.

Авторы инициативы указывают, что многие россияне, интересующиеся внедорожным туризмом и путешествиями по природным достопримечательностям, ранее сталкивались с серьезными административными барьерами. Из-за этого часть граждан использовала подобную технику без необходимых документов. Власти рассчитывают, что новые правила сделают внедорожный туризм более доступным и одновременно позволят вывести использование подобной техники в правовое поле.

