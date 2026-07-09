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9 июл 2026

Топливный кризис начал разгонять цены в автошколах. Частные инструкторы уже повышают тарифы

Топливный кризис начал разгонять цены в автошколах. Частные инструкторы уже повышают тарифы

Пока крупные автошколы стараются удерживать стоимость курсов, частные инструкторы уже начали пересматривать прайс-листы. В Москве цена одного индивидуального занятия достигла 5 тыс. рублей

По словам представителей отрасли, инструкторы вынуждены искать бензин на сетевых АЗС, а иногда выезжать за пределы города ради заправки. Дополнительные расходы увеличиваются еще и потому, что при учебной езде автомобиль расходует больше топлива, чем при обычной эксплуатации.

Как отмечают эксперты, часть частных преподавателей уже повысила стоимость занятий на 5-10%. Если ситуация с обеспечением топливом не улучшится, аналогичные меры могут принять и автошколы, которым придется компенсировать рост расходов и сохранить уровень оплаты труда сотрудников.

Сегодня обучение на категорию B в Москве обходится в сумму от 60 тыс. до 100 тыс. рублей за трехмесячный курс. В стоимость обычно входят теория, практические занятия и расходы на топливо. При этом с 1 марта 2026 года программа подготовки изменилась. Практическая часть увеличилась на два часа за счет сокращения теоретических занятий.

Дополнительную нагрузку на рынок создают и новые требования к инструкторам. С 1 сентября они должны иметь педагогическое образование и пройти переподготовку. Участники рынка не исключают, что это приведет к сокращению числа специалистов.

Еще одним фактором станет новая система оценки автошкол, которая заработает с февраля 2027 года. Рейтинг будет формироваться с учетом аварийности среди выпускников со стажем до двух лет и доли кандидатов, сдающих экзамен с первого раза.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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