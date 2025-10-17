Toyota и Honda переходят на бамбук и яичную скорлупу в производстве автозапчастей

Японские поставщики автокомпонентов для Toyota и Honda компании Tokai Rika и Moriroku активно разрабатывают композиты из природного сырья, способные заменить пластики, основанные на нефтепродуктах

Tokai Rika планирует использовать отходы от выращивания бамбука. Из них создают материал, по свойствам напоминающий пластик, но более экологичный. Такой биокомпозит можно применять при производстве элементов интерьера, включая декоративные панели и мелкие детали салона.

Moriroku пошла другим путем и изучает возможности переработки яичной скорлупы. По расчетам инженеров, полученный материал сможет частично заменить традиционные нефтяные полимеры, сохранив при этом прочность и легкость.

Обе инициативы направлены на уменьшение воздействия на окружающую среду в производственных цепочках и снижение зависимости от нефти.

