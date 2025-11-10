Автомобильный портал Motorpage
10 ноя 2025

Toyota вновь отзывает 127 тысяч Toyota и Lexus из-за риска поломки двигателя V6

Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota столкнулась с очередной волной проблем с двигателями. Производитель объявил отзыв 127 тысяч автомобилей Toyota и Lexus в США, оснащенных 3,5-литровым турбированным мотором V6 серии V635A

Под действие кампании попадают пикапы Toyota Tundra и внедорожники Lexus LX 2022–2024 годов выпуска, а также новый Lexus GX 2024 модельного года. Причиной отзыва стала металлическая стружка, оставшаяся после обработки деталей двигателя на заводе. Наличие посторонних частиц в системе смазки может привести к стукам, потере мощности, затрудненному запуску и даже полной поломке двигателя во время движения.

Это уже второй крупный отзыв подобных моторов за последние два года. В 2024 году Toyota заменила более 100 тысяч двигателей в моделях Tundra и Lexus LX по той же причине. Тогда специалисты выявили, что частицы металла ограничивают подачу масла к коленвалу, вызывая разрушение узлов.

Сейчас компания заявляет, что разрабатывает окончательное решение. Однако прошлый опыт показывает, что наиболее вероятным исходом станет замена всех двигателей на новые.
 

