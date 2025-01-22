Трамп может ввести тарифы на товары из Канады и Мексики уже 1 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики, включая автомобили и их комплектующие. Новые тарифы, которые могут вступить в силу уже 1 февраля, угрожают значительно увеличить стоимость машин для американских потребителей

Во время своей инаугурационной речи Трамп подчеркнул, что планирует реформировать торговую систему, чтобы повысить покупательские способности обычных американцев. Он также предложил создать специальное ведомство, которое будет заниматься сбором пошлин и тарифов. Сейчас ведется анализ торговых дефицитов США и разрабатываются рекомендации по их устранению. По предварительным данным, окончательное решение по введению тарифов может последовать в течение недели.

Однако возможные тарифы вызывают обеспокоенность не только в США, но и за их пределами. Канада уже заявила о готовности ввести ответные пошлины на $25,8 млрд на американские товары, а в случае эскалации эта сумма может вырасти до $76,7 млрд. В любом случае, тарифы могут усилить инфляцию и увеличить финансовую нагрузку на обычных потребителей. Компании, в свою очередь, столкнутся с ростом издержек и снижением спроса.