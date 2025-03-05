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5 мар 2025

Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем: пошлины выросли до 25%

Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем: пошлины выросли до 25%
Автор фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп ввел новые 25%-е тарифы на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на товары из Китая до 20%

Новые тарифы ударят по автомобильнои? индустрии, поскольку производственные планы рассчитаны на пятилетние циклы, а быстрая перестрои?ка цепочек поставок невозможна. По оценкам экспертов, стоимость некоторых моделеи? может увеличиться на 3000-5000 долларов. Особенно сильно пошлины скажутся на продажах электромобилеи?, так как Китаи? остается ключевым поставщиком аккумуляторов.

General Motors и Stellantis поддержали заявление Американского совета автомобильнои? политики (AAPC), призывая освободить компании от тарифов, если они соответствуют требованиям USMCA. Ford пока не дал официального комментария, но ранее предупреждал, что новые пошлины приведут к миллиардным убыткам и сокращению рабочих мест. Hyundai, в свою очередь, делает ставку на увеличение локального производства в США, инвестируя в американские заводы. Однако эксперты предупреждают, что перенос производства заи?мет годы, а потребители ощутят рост цен уже в ближаи?шее время.

Канада, крупнеи?шии? поставщик автомобилеи? и автозапчастеи? в США, нанесла ответныи? удар, введя 25%-е пошлины на американские товары. Мексика также готовит зеркальные меры. Пекин ввел дополнительные 10%-15% пошлины на американские автомобили и автокомпоненты. Это скажется на Tesla и других производителях, зависящих от китаи?ских батареи? и редкоземельных металлов.
 

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