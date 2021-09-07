Автомобильный портал Motorpage
7 сен 2021

В Африке построили скутер при помощи одного лишь ножа

В Африке построили скутер при помощи одного лишь ножа

Знаете, в интернете есть интересный принцип: «Как бы ты не делал, всегда найдется азиат, который все сделает дешевле». Сегодня мы хотим дополнить его фразой – всегда найдется африканец, который сделает все кустарно!

Электрический транспорт – это достаточно дорогое удовольствие. Причем подобное правило касается не только машин, но и мотоциклов и скутеров. Электрическая техника всегда стоит дороже обычной процентов на тридцать.  Видимо у этого африканца не было денег, но мопед ему хотелось, тогда он взял обрезки от досок, проковырял в них ножом необходимые технологические отверстия и установил всю необходимую начинку.

Она здесь, к слову, очень интересная -  аккумуляторный блок, например, представляет собой десяток телефонных батареек. Создатель транспортного средства заявляет, что скоро этот компонент будет заменен на аккумулятор от швейной машинки. Также скутер оборудован солнечной батареей. Динамические характеристики транспортного средства не сообщаются.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Израиле разработали свой собственный автомобиль.

07 сентября 2021

Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

07 сентября 2021

Hyundai Motor Group представил стратегию популяризации водородной энергии до 2040 года

07 сентября 2021

В США запретили заниженные пикапы

07 сентября 2021
Lexus UX FSport

В Lexus слегка обновили дизайн модели UX

07 сентября 2021
Штефан Зилафф

За облик автомобилей Geely теперь будет отвечать специалист из Bentley

07 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 2 3