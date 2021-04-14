В Genesis раскрыли дату премьеры электрического кроссовера

Корейский премиальный бренд анонсировал скорое появление нового электромобиля. Полностью модель не раскрывают, но с большой долей вероятности можно считать, что нам покажут модификацию кроссовера GV70.

На основе чего мы строим такое предположение? Вообще этот автомобиль в статусе прототипа уже не раз замечали во время испытаний в северных краях. Кроме того, на анонсирующем трейлере показан силуэт, который практически полностью повторяет черты семидесятой модели. Да, внешне автомоибли будут практически идентичны друг другу, за исключением небольших отличий в передней части.

Интересно, что изначально планировалось показать совсем другой автомобиль - GV60, именно он должен стать первым полноценным электромобилем Genesis, так как у модели не будет бензиновых аналогов.