В Греции предложили запретить продажу бензина мотоциклистам без шлемов

В Греции может вступить в силу новый закон, согласно которому заправочные станции будут обязаны отказывать в продаже топлива мотоциклистам, не носящим шлем. С такой инициативой выступил министр здравоохранения страны Адонис Георгиадис, который сам является мотоциклистом

Хотя ношение шлема в Греции является обязательным, многие водители двухколесного транспорта игнорируют этот закон, что приводит к высокой смертности и серьезным травмам при ДТП. По словам Георгиадиса, штрафы не дают нужного эффекта, поэтому требуется более радикальный подход. Таким подходом может стать запрет на продажу топлива мотоциклистам, управляющих своим транспортным средством без шлема. Законопроект уже подготовлен для рассмотрения в парламенте и в случае его принятия поправки будут закреплены в дорожном кодексе.

Владельцы автозаправочных станций считают, что контроль соблюдения закона не должен ложиться на их плечи. Кроме того, они опасаются возможных штрафов за обслуживание мотоциклистов без шлемов.

С другой стороны, возникает также резонный вопрос о владельцах электрических мотоциклов. Будет ли вводиться контроль ношения шлемов на зарядных станциях, и если да, то кто будет его исполнять — остается неясным.

