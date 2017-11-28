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28 ноя 2017

В Калуге будут собирать фургоны Peugeot и Citroen

В Калуге будут собирать фургоны Peugeot и Citroen
Автор фото: фирма-производитель

Калужское СП «ПСМА Рус», принадлежащее французской PSA и японской Mitsubishi Motors, в следующем году освоит производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Причем, французы обещают сразу начать производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов, часть деталей будет штамповаться у нас, часть — импортироваться из Франции. По заявлениям представителей PSA уже на первом уровне будет достигнута 50-процентная локализация производства.

Подробности проекта по локализации коммерческих автомобилей группы PSA в России пока нет, как неизвестны и цены. Нынешние поколения с ценой от 1,3 миллиона рублей не могут на равных конкурировать с лидерами рынка, такими как ГАЗель NEXT или Ford Transit. В случае, если цены удастся серьезно снизить, Peugeot Expert и Citroen Jumpy вполне могут составить конкуренцию, по крайней мере, последнему.
 

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При написании новости использовалась информация:
PSA

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