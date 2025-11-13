В Китае дебютировал гибридный кроссовер IM LS9 с запасом хода до 1508 км

Китайская компания IM Motors, входящая в состав концерна SAIC, официально вывела на рынок свой новый флагманский гибридный кроссовер IM LS9

Длина LS9 – 5279 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1806 мм, а колесная база – 3160 мм. Внутри шесть посадочных мест (по формуле 2+2+2). На передней панели установлено три экрана: «приборки», мультимедийной системы и отдельный тачскрин для переднего пассажира. Также в оснащение входят 27,1-дюймовый экран для задних пассажиров, 12-литровый холодильник и аудиосистема с 21 динамиком, а в топ-комплектации имеются колонки от Bang & Olufsen мощностью 3472 Вт.

IM LS9 построен на новой платформе и оснащен 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 155 л.с., которая работает в паре с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Суммарная мощность – 530 л.с. Разгон до «сотни» – 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 220 км/ч. Заявленный запас хода на электротяге – 402 км, а в гибридном режиме – 1508 км.