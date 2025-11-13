Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2025

В Китае дебютировал гибридный кроссовер IM LS9 с запасом хода до 1508 км

В Китае дебютировал гибридный кроссовер IM LS9 с запасом хода до 1508 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания IM Motors, входящая в состав концерна SAIC, официально вывела на рынок свой новый флагманский гибридный кроссовер IM LS9

Длина LS9 – 5279 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1806 мм, а колесная база – 3160 мм. Внутри шесть посадочных мест (по формуле 2+2+2). На передней панели установлено три экрана: «приборки», мультимедийной системы и отдельный тачскрин для переднего пассажира. Также в оснащение входят 27,1-дюймовый экран для задних пассажиров, 12-литровый холодильник и аудиосистема с 21 динамиком, а в топ-комплектации имеются колонки от Bang & Olufsen мощностью 3472 Вт.

IM LS9 построен на новой платформе и оснащен 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 155 л.с., которая работает в паре с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Суммарная мощность – 530 л.с. Разгон до «сотни» – 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 220 км/ч. Заявленный запас хода на электротяге – 402 км, а в гибридном режиме – 1508 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китайское правительство планирует ограничить разгон до “сотни” автомобилей

13 ноября 2025

Audi представила собственный болид для участия в Формуле-1

13 ноября 2025

McLaren выведет на рынок свой первый гибридный кроссовер с мотором V8 в 2028 году

13 ноября 2025
Porsche 911 GT3 Ocelot

Porsche представил спецверсию 911 GT3, вдохновленную дикой природой Амазонии

12 ноября 2025

В Москве появятся умные дорожные табло с прогнозом погоды и предупреждениями о событиях в городе

12 ноября 2025

Chery представила обновлtнный Exlantix ET

12 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 5 1