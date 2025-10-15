В Лондоне начался новый «дизельгейт» против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и Stellantis

В Лондонском Верховном суде началось рассмотрение коллективного иска от 1,6 миллиона автовладельцев против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и концерна Stellantis, в который входят бренды Peugeot и Citroën

Истцы обвиняют компании в использовании технических средств для занижения показателей выбросов оксидов азота (NOx) во время официальных тестов. В реальных условиях, по их данным, автомобили выделяли значительно больше вредных веществ, чем указано в сертификационных данных.

Юристы отмечают, что речь идет об одном из крупнейших коллективных исков в истории английского правосудия. Сумма возможных компенсаций исчисляется миллиардами фунтов. Суд также рассматривает возможность распространить вердикт и на другие бренды, включая BMW, Jaguar Land Rover, Toyota, Mazda, Hyundai-Kia и Suzuki.

Производители отвергают обвинения. Представители Ford подчеркнули, что системы контроля выбросов соответствуют действующим экологическим нормам.

Предварительные слушания продлятся до конца 2025 года, а основные заседания начнутся весной 2026-го. Окончательное решение ожидается летом следующего года.