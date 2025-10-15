Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2025

В Лондоне начался новый «дизельгейт» против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и Stellantis

В Лондоне начался новый «дизельгейт» против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и Stellantis
Автор фото: из открытых источников

В Лондонском Верховном суде началось рассмотрение коллективного иска от 1,6 миллиона автовладельцев против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и концерна Stellantis, в который входят бренды Peugeot и Citroën

Истцы обвиняют компании в использовании технических средств для занижения показателей выбросов оксидов азота (NOx) во время официальных тестов. В реальных условиях, по их данным, автомобили выделяли значительно больше вредных веществ, чем указано в сертификационных данных.

Юристы отмечают, что речь идет об одном из крупнейших коллективных исков в истории английского правосудия. Сумма возможных компенсаций исчисляется миллиардами фунтов. Суд также рассматривает возможность распространить вердикт и на другие бренды, включая BMW, Jaguar Land Rover, Toyota, Mazda, Hyundai-Kia и Suzuki.

Производители отвергают обвинения. Представители Ford подчеркнули, что системы контроля выбросов соответствуют действующим экологическим нормам.

Предварительные слушания продлятся до конца 2025 года, а основные заседания начнутся весной 2026-го. Окончательное решение ожидается летом следующего года.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

15 октября 2025
Mazda

Mazda готовит новый фастбэк с роторным мотором

15 октября 2025
Audi Q6 e-tron offroad Concept (2025)

Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

15 октября 2025

Правительство поддержало инициативу о передаче техдокументации автопроизводителями

14 октября 2025

Многодетные семьи могут освободить от утильсбора при покупке семиместных автомобилей

14 октября 2025
Toyota Century

Toyota готовит роскошное купе Century с водительским креслом по центру

14 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 5 1