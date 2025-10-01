Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2025

В Минпромторге считают, что утильсбор не привел к подорожанию автомобилей в России

Автор фото: ru.freepik.com

Средняя стоимость новых иностранных автомобилей в России за последний год увеличилась всего на 1,85%, что ниже уровня инфляции. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Рост цен пришелся на период двух индексаций утилизационного сбора, которые прошли в октябре 2024-го и январе 2025-го. Несмотря на прогнозы о резком удорожании, фактическое влияние оказалось минимальным. Более того, по данным дилеров, цены на отдельные популярные бренды, такие как Belgee, Exeed и Omoda, снизились на 8–17%.

С 1 ноября 2025 года в России вступит в силу новая методика расчета утильсбора, согласно которой базовая ставка будет зависеть от объема и типа двигателя, а мощность автомобиля отразится на коэффициенте по прогрессивной шкале.

