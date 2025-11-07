Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2025

В Москве назвали районы с самыми дорогими и дешевыми парковками со шлагбаумом

В Москве работают 56 абонементных парковок со шлагбаумом, рассчитанных почти на 4 тыс. машиномест. Стоимость месячного абонемента на таких стоянках составляет от 1 000 до 4 500 рублей в зависимости от района и востребованности площадки

Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, самые доступные парковки находятся в Солнцево, Братеево, Коньково и Тимирязевском районе. Например, оставить автомобиль в Солнцево рядом с МЦД Мещерская можно за 1 000 рублей в месяц, а в Братеево или Коньково — за 1 500 рублей.

Наиболее востребованные парковки расположены в центральных и густонаселенных районах: в Тверском, Коптево и Северном Медведкове. Там цена абонемента достигает 4 500 рублей в месяц, что эквивалентно примерно 150 рублям в день.

По словам Ликсутова, подобные стоянки особенно удобны для автомобилистов, которые регулярно оставляют машины на одном месте. Они могут быть уверены, что на выбранной парковке для них всегда найдется свободное место.
 

