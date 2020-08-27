В правительстве придумали новую схему, как наказывать нарушителей на авто с иностранными номерами

Правительство России продолжает разрабатывать план-график по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан», нарушающих ПДД

Поручение по этой теме президент РФ Путин дал правительству летом 2019 года, первую редакцию плана представили в ноябре 2019-го, но теперь разработан еще один вариант документа, который с первоначальным имеет мало общего, пишет «Коммерсантъ». Иностранцы-нарушители ПДД на автомобилях с зарубежными номерами, которые ввезены в РФ по форме временного ввоза, — головная боль ГИБДД, поскольку их сложно привлечь к ответственности и невозможно отправить «письма счастья» по адресу владельца.

В новой редакции плана говорится о необходимости принять закон, обязывающий иностранных перевозчиков и граждан оплачивать штраф за нарушение ПДД до выезда из России — в случае неуплаты машина будет перемещена на штрафстоянку. Полномочия по контролю за оплатой получат сотрудники ФТС и Ространснадзора. Отклонена идея автоматического обмена данными о временно ввезенных автомобилях между Федеральной таможенной службой и МВД — это оказалось слишком сложно осуществить технически. Также не получил хода замысел создания на границах со странами ЕАЭС пунктов по взиманию штрафов с выезжающих иностранных водителей — это потребовало увеличения штата сотрудников полиции и Ространснадзора.

Теперь данные об иностранных автовладельцах предлагается собирать из системы «Зеленая карта» (международное ОСАГО). Кроме того, предполагается организовать обмен данными между таможнями стран ЕАЭС о временно ввезенных принадлежащих физлицам машинах с последующей передачей сведений в МВД. Речь идет о ситуациях, когда, к примеру, водитель из Польши едет через Беларусь в Россию. Сегодня данные о нем собираются лишь на белорусско-польской границе, но ГИБДД доступа к ним не имеет.