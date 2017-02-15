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15 фев 2017

В прошлом году доля дизельных автомобилей на российском выросла до 7,7 процентов

В прошлом году доля дизельных автомобилей на российском выросла до 7,7 процентов
Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат сообщает об увеличении доли дизельных автомобилей в структуре первичного авторынка в России по итогам прошлого года.

Как указывается в отчете аналитиков Автостата, по итогам 2016 года на территории РФ в общей сложности было реализовано 101,3 тысячи дизельных автомобилей всех брендов, официально представленных в нашей стране. В сравнении с результатами 2015 года этот показатель сократился на 4,4%. Однако, на фоне 12-процентного падение рынка в целом, доля сегмента дизельных автомобилей выросла на 0,6 процентных пункта и составила 7,7%.

Наиболее популярным автомобилем с дизельным двигателем у российских потребителей стал японский кроссовер Toyota Land Cruiser Prado. За отчетный период официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 11,6 тысяч таких автомобилей, тем самым ухудшив свой результат позапрошлого года на 2,5%.

Следом за ним идет еще один автомобиль компании Toyota – кроссовер Land Cruiser. В прошлом году объемы реализации дизельной модификации этой модели были зафиксированы на уровне 9,7 тысяч экземпляров. Прирост в годовом отношении составил 17,4%.

«Тройку» лидеров сегмента закрывает французский кроссовер Renault Duster. За месяц россияне приобрели 5,6 тысяч экземпляров этой модели в комплектации с дизельным двигателем – на 31,5% больше, чем годом ранее.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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