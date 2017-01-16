Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) потерял более трети продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным экспертов АЕБ, по итогам 2016 года на российском рынке было реализовано 3 558 автомобилей FCA Group, что на 40,1% ниже результатов 2015 года. За декабрь объем продаж автомобилей аффилированных брендов на территории РФ был зафиксирован на уровне 364 экземпляров. В сравнении с декабрем позапрошлого года этот показатель сократился на 28,2%. За отчетный период доля итальяно-амриканского концерна на российском рынке уменьшилась на 0,2 процентных пункта, до 0,2%.

В структуре российских продаж Fiat Chrysler Automobiles наибольшая доля (60,7%) пришлась на автомобили итальянского бренда Fiat. Так, официальные дилеры компании за год передали в руки своих клиентов 2 159 автомобилей, ухудшив свои результаты на 43,2%. За последний месяц отчетного периода россияне приобрели 224 итальянских автомобиля – на 38,5% меньше, чем в декабре позапрошлого года.

Еще 35,7% продаж пришлись на автомобили американского бренда Jeep. В абсолютных числах, по итогам прошлого года объем реализации американских внедорожников в России составил 1 269 экземпляров, что на 38,3% меньше, чем в 2015 году. За декабрь на российском рынке было продано 138 автомобилей этого бренда – на полтора процента больше, чем годом ранее (+1,5%).

Кроме того, в прошлом году в России появилась сотня новых автомобилей бренда Alfa Romeo (2,8% от продаж FCA) – в два с лишним раза больше, чем в 2015 году (+127,3%). При этом, в декабре не было продано ни одного автомобиля этой марки.

Оставшиеся 0,8% продаж приходятся на автомобили американской компании Chrysler. За год на российском рынке было реализовано 30 таких автомобилей, падение в годовом отношении составило 30,2%. В декабре же было продано всего два автомобиля Chrysler – ровно столько же, сколько и в декабре 2015 года.