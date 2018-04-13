Легковые автомобили китайской марки Foton на российских дорогах — экзотика. Цены высокие, качество прихрамывает, дилерская сеть не особо развита. Но уходить с нашего рынка компания не собирается: низкие продажи легковушек компенсируются спросом на грузовики этой марки.

Мало того, Foton обещает до конца этого года локализовать в России сборку пикапа Tuanland, который был недавно обновлен. Партнера по сборке (собственного завода у Foton пока нет) не называется, но, скорее всего, это будет ставропольская группа «Дервейс», которая собирает ряд моделей китайских производителей и локализовала производство внедорожников Great Wall под брендом DW.

После обновления пикап получил 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с. и сохранил в гамме турбодизель Cummins с отдачей 163 л.с. Коробка передач: исключительно пятиступенчатая «механика». Привод может быть задним и полным. В Китае модель предлагается по цене от 88 800 юаней (около 880 тысяч рублей).

На российском рынке Foton представлен тремя легковыми моделями: дорестайлинговым пикапом Taunland, минивэном View CS2 и внедорожником Sauvanna, который собирают в Белоруссии. Последний является едва ли не единственным китайским автомобилем в России, предлагаемым в семиместном исполнении.