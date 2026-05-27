27 май 2026

В России насчитали 4 млн праворульных автомобилей. Какая модель стала самой популярной?

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2026 года в стране было зарегистрировано около 4 миллионов таких автомобилей. При этом общий российский парк легковушек достиг 47,45 миллиона машин

Праворульные модели занимают заметную долю автопарка, особенно в регионах Дальнего Востока и Сибири. Абсолютным лидером по количеству зарегистрированных автомобилей с правым рулем остается Приморский край. В регионе числится 816,7 тысячи таких машин. Второе место занимает Иркутская область с показателем 341,8 тысячи автомобилей, а третьим стал Хабаровский край, где зарегистрировано 302,9 тысячи праворульных машин.

Самой популярной моделью в этом сегменте остается Toyota Corolla. На начало 2026 года в России насчитывалось 371,4 тысячи экземпляров данной модели. Далее следуют Honda Fit с результатом 132,7 тысячи машин и Toyota Vitz, количество которых достигло 103 тысячи шт.

При написании новости использовалась информация: РИА новости
РИА новости

