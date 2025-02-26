Росстандарт утвердил новые правила установки дорожных знаков, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Однако регионы могут начать их применять уже сеи?час. Одним из ключевых изменении? станет сокращение количества указателеи?, что, по мнению экспертов, повысит безопасность движения. В Москве в рамках этих изменении? планируется демонтировать 55 тысяч дорожных знаков

Новыи? ГОСТ вводит дополнительные знаки, в том числе «Глухие» — они будут предупреждать водителеи? о слабослышащих и неслышащих пешеходах. Также на знаках парковки появится информация о способе постановки автомобиля, а на указателях ограничения скорости — предупреждения о «лежачем полицеи?ском».

Изменения коснулись и оформления знаков. Теперь «Стоп-линия» может быть вертикальнои?, а в некоторых случаях этот знак можно не устанавливать, если есть соответствующая разметка. Также разрешено объединять несколько знаков на однои? табличке, например, «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства».

Еще одно нововведение — возможность временного скрытия информации на знаках с помощью магнитнои? ленты. Ранее для этого использовались специальные чехлы. Кроме того, пересмотрены нормы ширины парковочных мест. Теперь они могут быть 2,25 м вместо 2,5 м, что позволит увеличить количество парковок в узких местах.

