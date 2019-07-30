Автомобильный портал Motorpage
30 июл 2019

В России появятся беспилотные Газели

В России появятся беспилотные Газели
Автор фото: фирма-производитель

«ГАЗ» рассказал об испытаниях ГАЗелей Next без водителя: беспилотники, которые соответствуют четвертому-пятому уровням автономности, тестируют на специальном полигоне и на территории завода.

В настоящее время ведется отработка различных дорожных сценариев, а также оттачивается взаимодействие систем управления. Это необходимо для того, чтобы беспилотная «ГАЗель» безошибочно реагировала в любых ситуациях и вне зависимости от погодных условий. На Горьковском автозаводе не уточнили, когда планируется завершить испытания на закрытых площадках и приступить к тестам на дорогах общего пользования.

Напомним, что миру беспилотники ГАЗ были представлены в 2018 году в рамках Московского автосалона. Тогда публике показали два прототипа, которые разительно отличались друг от друга. Первый прототип был укомплектован лазерными датчиками (лидарами), которые позволяли распознавать границы проезжей части по косвенным признакам. А второй электробус оборудовали стереокамерами и подсистемой ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.

«ГАЗ» рассказал об испытаниях ГАЗелей Next без водителя: беспилотники, которые соответствуют четвертому-пятому уровням автономности, тестируют на специальном полигоне и на территории завода.
 

В настоящее время ведется отработка различных дорожных сценариев, а также оттачивается взаимодействие систем управления. Это необходимо для того, чтобы беспилотная «ГАЗель» безошибочно реагировала в любых ситуациях и вне зависимости от погодных условий. На Горьковском автозаводе не уточнили, когда планируется завершить испытания на закрытых площадках и приступить к тестам на дорогах общего пользования.

В 2018 году в рамках Московского автосалона 

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Россию привезут новый китайский пикап Foton

30 июля 2019

Самый быстрый гиперкакр готовится к выходу в люди

30 июля 2019

В Москве установят 100 «умных» светофоров

30 июля 2019
Mercedes-Benz CLA45 S AMG 4Matic Shooting Brake 2020

Автомобили Mercedes AMG станут тише

30 июля 2019
Tesla

Он сделал это: Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

30 июля 2019
BMW X2 2019

BMW обрывает жизнь своего модельного ряда

30 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus UX - lexus ux 200 2019 конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности lexus ux для женщин Тест драйв
29 июля 2019

Lexus UX
"Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин"
- новый harley-davidson fxdr: мышцы и нервы
Мотоциклы
28 июля 2019


"Мышцы и нервы"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 иномарочка
Тест драйв
26 июля 2019

KIA Rio
"Иномарочка"
Volkswagen Golf - с какой целью покидал российский рынок volkswagen golf 2017
Тест драйв
24 июля 2019

Volkswagen Golf
"С какой целью покидал российский рынок Volkswagen Golf"

Написано новостей:

2 3 8 8 7